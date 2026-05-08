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Nike United Mercurial Superfly 10 Academy 耐克刺客系列男/女 MG 多种场地高帮足球鞋 - 鲜亮勃艮第酒红/大学红/化石灰/金属银

Nike United Mercurial Superfly 10 Academy

耐克刺客系列男/女 MG 多种场地高帮足球鞋

18% 折让

穿上 Nike United Mercurial Superfly 10 Academy 耐克刺客系列男/女 MG 多种场地高帮足球鞋，挑战场上界限。该鞋款采用 Air Zoom 缓震配置和鱼鳍状抓地底纹，旨在助你和劳伦·詹姆斯及萨尔玛·帕拉略洛等球员全速驰骋，制霸球场。


  • 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/大学红/化石灰/金属银
  • 款式： IO8441-661

Nike United Mercurial Superfly 10 Academy

18% 折让

穿上 Nike United Mercurial Superfly 10 Academy 耐克刺客系列男/女 MG 多种场地高帮足球鞋，挑战场上界限。该鞋款采用 Air Zoom 缓震配置和鱼鳍状抓地底纹，旨在助你和劳伦·詹姆斯及萨尔玛·帕拉略洛等球员全速驰骋，制霸球场。

设计揭秘

Nike United 系列旨在致敬劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛等势破疾速的运动员。我们将浓郁的勃艮第酒红色与动物纹印花风格的图案相结合，展现她们在球场上的进攻力量，以及超越极限的精神。

迅疾表现，强劲抓地

鱼鳍状抓地底纹搭配 Air Zoom 缓震配置，助你引爆疾速。搭配 V 字形和锋刃形鞋钉，助你在快速切入时轻松急停。

舒适贴合

鞋款采用合成材质搭配织物材料，柔韧灵活，缔造出众支撑力和出色触球感。Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。

产品细节

  • 适用于天然和人造场地
  • 缓震鞋垫
  • 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/大学红/化石灰/金属银
  • 款式： IO8441-661

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