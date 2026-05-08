Nike United Mercurial Superfly 10 Elite

¥1,689 ¥2,099 19% 折让

穿上 Nike United Mercurial Superfly 10 Elite 耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地高帮足球鞋，挑战场上界限。该鞋款采用 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置和波纹状抓地设计，旨在助你和劳伦·詹姆斯及萨尔玛·帕拉略洛等球员全速驰骋，制霸球场。

设计揭秘

Nike United 系列旨在致敬劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛等势破疾速的运动员。我们将浓郁的勃艮第酒红色与动物纹印花风格的图案相结合，展现她们在球场上的进攻力量，以及超越极限的精神。

迅疾表现，强劲抓地

波浪状抓地设计搭配 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置，助你引爆疾速。V 字形和锋刃形鞋钉，助你在切入时轻松急停，果断突破。

舒适贴合

Flyknit 飞织鞋面，专为赛场上势破疾速的精英球员打造，营造稳固贴合感。Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。