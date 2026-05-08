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Nike United Mercurial Vapor 16 Elite 耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋 - 鲜亮勃艮第酒红/大学红/化石灰/金属银

Nike United Mercurial Vapor 16 Elite

耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋

19% 折让

穿上 Nike United Mercurial Vapor 16 Elite 耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋，挑战场上界限。该鞋款采用 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置和波纹状抓地设计，旨在助你和劳伦·詹姆斯及萨尔玛·帕拉略洛等球员全速驰骋，制霸球场。


  • 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/大学红/化石灰/金属银
  • 款式： IO8442-661

Nike United Mercurial Vapor 16 Elite

19% 折让

穿上 Nike United Mercurial Vapor 16 Elite 耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋，挑战场上界限。该鞋款采用 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置和波纹状抓地设计，旨在助你和劳伦·詹姆斯及萨尔玛·帕拉略洛等球员全速驰骋，制霸球场。

设计揭秘

Nike United 系列旨在致敬劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛等势破疾速的运动员。我们将浓郁的勃艮第酒红色与动物纹印花风格的图案相结合，展现她们在球场上的进攻力量，以及超越极限的精神。

迅疾表现，强劲抓地

波浪状抓地设计搭配 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置，助你引爆疾速。 V 字形和锋刃形鞋钉，助你在快速切入时轻松急停。

赤足般脚感

Nike Gripknit 粘性材料打造出色触球感。微成型纹理贴合足形，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现非凡抓附效果，塑就出众贴合感。

舒适贴合

Flyknit 飞织鞋面，专为赛场上势破疾速的精英球员打造，营造稳固贴合感。

产品细节

  • 适用于干燥的天然草地球场
  • 缓震鞋垫
  • 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/大学红/化石灰/金属银
  • 款式： IO8442-661

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