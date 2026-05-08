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Nike United Mercurial Vapor 16 Pro
耐克刺客系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋
19% 折让
穿上 Nike United Mercurial Vapor 16 Pro 耐克刺客系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋，挑战场上界限。该鞋款采用 Air Zoom 缓震配置，旨在助你和劳伦·詹姆斯及萨尔玛·帕拉略洛等球员全速驰骋，制霸球场。
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/大学红/化石灰/金属银
- 款式： IR2357-661
Nike United Mercurial Vapor 16 Pro
19% 折让
穿上 Nike United Mercurial Vapor 16 Pro 耐克刺客系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋，挑战场上界限。该鞋款采用 Air Zoom 缓震配置，旨在助你和劳伦·詹姆斯及萨尔玛·帕拉略洛等球员全速驰骋，制霸球场。
设计揭秘
Nike United 系列旨在致敬劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛等势破疾速的运动员。我们将浓郁的勃艮第酒红色与动物纹印花风格的图案相结合，展现她们在球场上的进攻力量，以及超越极限的精神。
迅疾表现，强劲抓地
生成式设计外底，为后跟提供出众支撑力，在急停和转向时提供强劲抓地力。
出众脚感
合成材质鞋面融入细小纹理细节，在疾速带球时铸就非凡控球表现。
舒适贴合
Flyknit 飞织材料，带来如舒适贴合感。
产品细节
- 适用于短草人造场地
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/大学红/化石灰/金属银
- 款式： IR2357-661
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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