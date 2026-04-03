Nike United Mercurial Vapor 16 Pro

¥999

穿上 Nike United Mercurial Vapor 16 Pro 耐克刺客系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋，挑战场上界限。该鞋款采用 Air Zoom 缓震配置，旨在助你和劳伦·詹姆斯及萨尔玛·帕拉略洛等球员全速驰骋，制霸球场。

设计揭秘

Nike United 系列旨在致敬劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛等势破疾速的运动员。我们将浓郁的勃艮第酒红色与动物纹印花风格的图案相结合，展现她们在球场上的进攻力量，以及超越极限的精神。

迅疾表现，强劲抓地

生成式设计外底，为后跟提供出众支撑力，在急停和转向时提供强劲抓地力。

出众脚感

合成材质鞋面融入细小纹理细节，在疾速带球时铸就非凡控球表现。

舒适贴合

Flyknit 飞织材料，带来如舒适贴合感。