Nike United Phantom 6 High Academy

¥699

穿上 Nike United Phantom 6 High Academy 耐克暗煞系列男/女 MG 多种场地高帮足球鞋，挑战场上界限。该鞋款专为如索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯一般势不可挡的球星打造，关键触球区域融入 NikeSkin 触感区设计，助力出众触球，塑就利落踢射表现。抓附纹理设计，助你拿下射门机会。

设计揭秘

Nike United 系列旨在致敬索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯等势破疾速的运动员。我们将浓郁的勃艮第酒红色与动物纹印花风格的图案相结合，展现她们在球场上的进攻力量，以及超越极限的精神。

准确触球，利落踢射

加大 NikeSkin 触球区域受精制网眼加持，有助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。

强劲抓地，驾驭球场

前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。

自然贴合

革新鞋框，营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性 Flyknit 飞织材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。