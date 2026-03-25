Nike United Phantom 6 Low Elite

¥1,899

穿上 Nike United Phantom 6 Low Elite 耐克暗煞系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋，挑战场上界限。该鞋款专为如索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯一般势不可挡的球星打造，采用 Gripknit 材料，助你一击即中；结合外底 Cyclone 360 抓地设计，助力快速切入。

设计揭秘

Nike United 系列旨在致敬索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯等势破疾速的运动员。我们将浓郁的勃艮第酒红色与动物纹印花风格的图案相结合，展现她们在球场上的进攻力量，以及超越极限的精神。

准确触球，利落踢射

Nike Gripknit 抓附纹理，为关键部位提供出众抓附力，助你发挥上佳控球表现。无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出色抓附效果。

强劲抓地，驾驭球场

前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。

自然贴合

革新鞋框，营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。