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Nike United Phantom 6 Low Elite
耐克暗煞系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋
10% 折让
穿上 Nike United Phantom 6 Low Elite 耐克暗煞系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋，挑战场上界限。该鞋款专为如索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯一般势不可挡的球星打造，采用 Gripknit 材料，助你一击即中；结合外底 Cyclone 360 抓地设计，助力快速切入。
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/化石灰/大学红
- 款式： IO8444-661
Nike United Phantom 6 Low Elite
10% 折让
穿上 Nike United Phantom 6 Low Elite 耐克暗煞系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋，挑战场上界限。该鞋款专为如索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯一般势不可挡的球星打造，采用 Gripknit 材料，助你一击即中；结合外底 Cyclone 360 抓地设计，助力快速切入。
设计揭秘
Nike United 系列旨在致敬索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯等势破疾速的运动员。我们将浓郁的勃艮第酒红色与动物纹印花风格的图案相结合，展现她们在球场上的进攻力量，以及超越极限的精神。
准确触球，利落踢射
Nike Gripknit 抓附纹理，为关键部位提供出众抓附力，助你发挥上佳控球表现。无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出色抓附效果。
强劲抓地，驾驭球场
前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。
自然贴合
革新鞋框，营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。
产品细节
- 适用于干燥的天然草地球场
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/化石灰/大学红
- 款式： IO8444-661
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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