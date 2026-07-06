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Nike United Phantom 6 Low Pro
耐克暗煞系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋
10% 折让
穿上 Nike United Phantom 6 Low Pro 耐克暗煞系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋，挑战场上界限。该鞋款专为如索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯一般势不可挡的球星打造，采用 VenomSkin 和 Flyknit 飞织材料，塑就利落踢射表现。
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/化石灰/大学红
- 款式： IR2364-611
Nike United Phantom 6 Low Pro
10% 折让
穿上 Nike United Phantom 6 Low Pro 耐克暗煞系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋，挑战场上界限。该鞋款专为如索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯一般势不可挡的球星打造，采用 VenomSkin 和 Flyknit 飞织材料，塑就利落踢射表现。
设计揭秘
Nike United 系列旨在致敬索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯等势破疾速的运动员。我们将浓郁的勃艮第酒红色与动物纹印花风格的图案相结合，展现她们在球场上的进攻力量，以及超越极限的精神。
准确触球，利落踢射
Nike VenomSkin 材料覆盖足球鞋的触球区域，抓附力出众。Flyknit 飞织材料巧搭 VenomSkin ，在你传球、带球和射门时铸就出众控球表现。
强劲抓地，驾驭球场
橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。
自然贴合
革新鞋框，营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众踢射表现。
匠心泡棉，出众回弹
中底搭载 ReactX 泡棉，塑就出众回弹的迈步体验。与前代 React 泡棉相比，ReactX 泡棉的能量回馈高出 13%。
产品细节
- 适用于短草人造场地
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/化石灰/大学红
- 款式： IR2364-611
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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