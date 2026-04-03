Nike United Phantom 6 Low Pro

¥999

穿上 Nike United Phantom 6 Low Pro 耐克暗煞系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋，挑战场上界限。该鞋款专为如索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯一般势不可挡的球星打造，采用 VenomSkin 和 Flyknit 飞织材料，塑就利落踢射表现。

设计揭秘

Nike United 系列旨在致敬索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯等势破疾速的运动员。我们将浓郁的勃艮第酒红色与动物纹印花风格的图案相结合，展现她们在球场上的进攻力量，以及超越极限的精神。

准确触球，利落踢射

Nike VenomSkin 材料覆盖足球鞋的触球区域，抓附力出众。Flyknit 飞织材料巧搭 VenomSkin ，在你传球、带球和射门时铸就出众控球表现。

强劲抓地，驾驭球场

橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。

自然贴合

革新鞋框，营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众踢射表现。

匠心泡棉，出众回弹

中底搭载 ReactX 泡棉，塑就出众回弹的迈步体验。与前代 React 泡棉相比，ReactX 泡棉的能量回馈高出 13%。