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Nike United Tiempo Maestro Academy
耐克天迫系列男/女 MG 多种场地低帮足球鞋
10% 折让
穿上 Nike United Tiempo Maestro Academy 耐克天迫系列男/女 MG 多种场地低帮足球鞋，挑战场上界限。专为如娜奥米·吉尔马和帕特里夏·吉哈罗一般球风彪悍、控球高超的球员打造，助你掌控每一次触球。采用 FlyTouch 材质制成，触感柔软细腻，助你轻松撕开防线。
- 显示颜色： 化石灰/鲜亮勃艮第酒红/金属银
- 款式： IO8461-201
Nike United Tiempo Maestro Academy
10% 折让
穿上 Nike United Tiempo Maestro Academy 耐克天迫系列男/女 MG 多种场地低帮足球鞋，挑战场上界限。专为如娜奥米·吉尔马和帕特里夏·吉哈罗一般球风彪悍、控球高超的球员打造，助你掌控每一次触球。采用 FlyTouch 材质制成，触感柔软细腻，助你轻松撕开防线。
设计揭秘
Nike United 系列旨在致敬娜奥米·吉尔马和帕特里夏·吉哈罗等球风彪悍、控球高超的运动员。我们将浓郁的勃艮第酒红色与动物纹印花风格的图案相结合，展现她们在球场上的进攻力量，以及超越极限的精神。
触感柔软
FlyTouch 鞋面质感轻盈，无论天气潮湿还是干燥，皆可提供稳定触球感。
自然贴合
FlyTouch 材质，柔软非凡。令足球鞋贴合足形，营造舒适脚感，同时不会被过度拉伸。
出众抓地力，驾驭不同场地
外底于后跟和前足关键部位采用锋刃形鞋钉，提供出众抓地力，助你在人造草坪和天然草坪上稳步移动。锥形鞋钉，助你轻松急停转向。
产品细节
- 适用于天然和人造场地
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 化石灰/鲜亮勃艮第酒红/金属银
- 款式： IO8461-201
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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