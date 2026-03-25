Nike United Tiempo Maestro Academy

¥599

穿上 Nike United Tiempo Maestro Academy 耐克天迫系列男/女 MG 多种场地低帮足球鞋，挑战场上界限。专为如娜奥米·吉尔马和帕特里夏·吉哈罗一般球风彪悍、控球高超的球员打造，助你掌控每一次触球。采用 FlyTouch 材质制成，触感柔软细腻，助你轻松撕开防线。

设计揭秘

Nike United 系列旨在致敬娜奥米·吉尔马和帕特里夏·吉哈罗等球风彪悍、控球高超的运动员。我们将浓郁的勃艮第酒红色与动物纹印花风格的图案相结合，展现她们在球场上的进攻力量，以及超越极限的精神。

触感柔软

FlyTouch 鞋面质感轻盈，无论天气潮湿还是干燥，皆可提供稳定触球感。

自然贴合

FlyTouch 材质，柔软非凡。令足球鞋贴合足形，营造舒适脚感，同时不会被过度拉伸。

出众抓地力，驾驭不同场地

外底于后跟和前足关键部位采用锋刃形鞋钉，提供出众抓地力，助你在人造草坪和天然草坪上稳步移动。锥形鞋钉，助你轻松急停转向。