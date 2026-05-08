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Nike United Tiempo Maestro Academy 耐克天迫系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋 - 化石灰/鲜亮勃艮第酒红/金属银

Nike United Tiempo Maestro Academy

耐克天迫系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋

10% 折让

穿上 Nike United Tiempo Maestro Academy 耐克天迫系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋，挑战场上界限。专为如娜奥米·吉尔马和帕特里夏·吉哈罗一般球风彪悍、控球高超的球员打造，助你掌控每一次触球。采用 FlyTouch 材质制成，触感柔软细腻，助你轻松撕开防线。


  • 显示颜色： 化石灰/鲜亮勃艮第酒红/金属银
  • 款式： IO8462-201

Nike United Tiempo Maestro Academy

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设计揭秘

Nike United 系列旨在致敬娜奥米·吉尔马和帕特里夏·吉哈罗等球风彪悍、控球高超的运动员。我们将浓郁的勃艮第酒红色与动物纹印花风格的图案相结合，展现她们在球场上的进攻力量，以及超越极限的精神。

触感柔软

FlyTouch 鞋面质感轻盈，无论天气潮湿还是干燥，皆可提供稳定触球感。

自然贴合

FlyTouch 材质，柔软非凡。令鞋款贴合足形，营造舒适脚感，同时不会被过度拉伸。

出众抓地力，驾驭人造场地

橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。

产品细节

  • 适用于短草人造场地
  • 缓震鞋垫
  • 显示颜色： 化石灰/鲜亮勃艮第酒红/金属银
  • 款式： IO8462-201

免费配送和退换货

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更多信息

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