Nike United Tiempo Maestro Academy

¥599

穿上 Nike United Tiempo Maestro Academy 耐克天迫系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋，挑战场上界限。专为如娜奥米·吉尔马和帕特里夏·吉哈罗一般球风彪悍、控球高超的球员打造，助你掌控每一次触球。采用 FlyTouch 材质制成，触感柔软细腻，助你轻松撕开防线。

设计揭秘 Nike United 系列旨在致敬娜奥米·吉尔马和帕特里夏·吉哈罗等球风彪悍、控球高超的运动员。我们将浓郁的勃艮第酒红色与动物纹印花风格的图案相结合，展现她们在球场上的进攻力量，以及超越极限的精神。 触感柔软 FlyTouch 鞋面质感轻盈，无论天气潮湿还是干燥，皆可提供稳定触球感。 自然贴合 FlyTouch 材质，柔软非凡。令鞋款贴合足形，营造舒适脚感，同时不会被过度拉伸。 出众抓地力，驾驭人造场地 橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。