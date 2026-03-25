Nike United Tiempo Maestro Elite

¥1,799

穿上 Nike United Tiempo Maestro Elite 耐克天迫系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋，挑战场上界限。专为如娜奥米·吉尔马和帕特里夏·吉哈罗一般球风彪悍、控球高超的球员打造，助你掌控每一次触球。TECHLEATHER 材料质感柔软，搭配灵活的 Maestro360 底板，无论球落在何处，都能带来贴合感受。

设计揭秘

Nike United 系列旨在致敬娜奥米·吉尔马和帕特里夏·吉哈罗等球风彪悍、控球高超的运动员。我们将浓郁的勃艮第酒红色与动物纹印花风格的图案相结合，展现她们在球场上的进攻力量，以及超越极限的精神。

柔软非凡

鞋面采用 TECHLEATHER 材料，为关键部位注入柔软触感，助力自如带球。无论天气潮湿还是干燥，皆可缔造稳定的触球感。模压线条设计，增强触感体验。

出色贴合

鞋面采用 TECHLEATHER 材料，贴合足形，塑就舒适贴合感。鞋底部分，前足与后跟处采用 Maestro360 分离式设计，让鞋面的合成材质环绕足弓，缔造贴合感受。

强劲抓地，驾驭球场

外底于后跟和前足关键部位采用锋刃型鞋钉，提供出众抓地力，助你在场上稳步移动。螺旋般锥形鞋钉，助你轻松急停转向。