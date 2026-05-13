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Nike Universa 女子中强度支撑速干衬垫运动内衣式背心 - 珊瑚红/龙虾红/浅熔化红

Nike Universa

女子中强度支撑速干衬垫运动内衣式背心

40% 折让

无惧挥汗，自信热练。Nike Universa 女子中强度支撑速干衬垫运动内衣式背心搭载 Stealth Evaporation 技术，让汗迹匿于无形，触感清爽顺滑。中强度支撑设计，营造舒适承托效果；衬垫提供稳固包覆，助你自信满满，全力以赴。


  • 显示颜色： 珊瑚红/龙虾红/浅熔化红
  • 款式： IF0951-897

Nike Universa

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无惧挥汗，自信热练。Nike Universa 女子中强度支撑速干衬垫运动内衣式背心搭载 Stealth Evaporation 技术，让汗迹匿于无形，触感清爽顺滑。中强度支撑设计，营造舒适承托效果；衬垫提供稳固包覆，助你自信满满，全力以赴。

汗迹隐匿技术

Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

顺滑低调

内置运动内衣采用精制胸带设计，结合优质结构，塑就简洁利落外观和简约可视缝线。 塑形衬垫设计，勾勒胸部轮廓，触感顺滑，稳固包覆。

其他细节

背部融入镂空细节设计，为易出汗区域缔造清爽感受

产品细节

  • 光泽硅胶耐克勾标志
  • 面料：77% 聚酯纤维/23% 氨纶。里料拼接：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。网眼布：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。松紧带：81% 锦纶/19% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 珊瑚红/龙虾红/浅熔化红
  • 款式： IF0951-897

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更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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