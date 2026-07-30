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Nike Universa 女子汗渍隐匿速干网眼布拼接短袖上衣 - 黑/煤黑/暗烟灰

Nike Universa

女子汗渍隐匿速干网眼布拼接短袖上衣

10% 折让

无惧挥汗，自信热练。这款 Nike Universa 女子汗渍隐匿速干网眼布拼接短袖上衣采用弹性顺滑面料，贴合身体曲线，并搭载汗渍隐匿技术，助你自信投入训练。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/暗烟灰
  • 款式： IM9946-010

Nike Universa

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无惧挥汗，自信热练。这款 Nike Universa 女子汗渍隐匿速干网眼布拼接短袖上衣采用弹性顺滑面料，贴合身体曲线，并搭载汗渍隐匿技术，助你自信投入训练。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，帮助减少汗渍显现，助你保持清爽
  • 后身融入网眼拼接，有效提升透气性

产品细节

  • 胸部中央饰有光泽硅胶耐克勾标志
  • 面料：81% 聚酯纤维/19% 氨纶。网眼布：79% 锦纶/21% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/煤黑/暗烟灰
  • 款式： IM9946-010

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