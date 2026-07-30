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Nike Universa
女子汗渍隐匿速干网眼布拼接短袖上衣
10% 折让
无惧挥汗，自信热练。这款 Nike Universa 女子汗渍隐匿速干网眼布拼接短袖上衣采用弹性顺滑面料，贴合身体曲线，并搭载汗渍隐匿技术，助你自信投入训练。
- 显示颜色： 黑/煤黑/暗烟灰
- 款式： IM9946-010
Nike Universa
10% 折让
无惧挥汗，自信热练。这款 Nike Universa 女子汗渍隐匿速干网眼布拼接短袖上衣采用弹性顺滑面料，贴合身体曲线，并搭载汗渍隐匿技术，助你自信投入训练。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，帮助减少汗渍显现，助你保持清爽
- 后身融入网眼拼接，有效提升透气性
产品细节
- 胸部中央饰有光泽硅胶耐克勾标志
- 面料：81% 聚酯纤维/19% 氨纶。网眼布：79% 锦纶/21% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/煤黑/暗烟灰
- 款式： IM9946-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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