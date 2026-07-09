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Nike Universa
女子汗渍隐匿速干高腰九分紧身裤
20% 折让
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此配色当前无货
汗水蒸发，状态爆发。Nike Universa 女子汗渍隐匿速干高腰九分紧身裤经焕新升级，搭载汗迹隐匿技术。采用顺滑面料，富有弹性，可轻松驾驭深蹲动作，有助塑形提臀。此外，革新腰部设计有效减少卷边，助你自信满满，全力以赴。
- 显示颜色： 黑/煤黑/暗烟灰
- 款式： HQ6814-010
Nike Universa
20% 折让
汗水蒸发，状态爆发。Nike Universa 女子汗渍隐匿速干高腰九分紧身裤经焕新升级，搭载汗迹隐匿技术。采用顺滑面料，富有弹性，可轻松驾驭深蹲动作，有助塑形提臀。此外，革新腰部设计有效减少卷边，助你自信满满，全力以赴。
其他细节
- Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，帮助减少汗渍显现，助你保持清爽。结合 Nike Dri-FIT 导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适
- 侧边口袋与后腰隐藏式口袋，可轻松收纳随身小物件，打造利落造型
产品细节
- 77% 聚酯纤维/23% 氨纶
- 激光切割裤脚
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/煤黑/暗烟灰
- 款式： HQ6814-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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