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Nike Universa
女子速干背心
¥399
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此配色当前无货
无惧挥汗，自信热练。这款 Nike Universa 女子速干背心采用顺滑弹性面料，并搭载导湿速干技术，助你自信投入训练。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： IO9968-010
Nike Universa
¥399
无惧挥汗，自信热练。这款 Nike Universa 女子速干背心采用顺滑弹性面料，并搭载导湿速干技术，助你自信投入训练。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 光泽硅胶耐克勾标志
- 86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： IO9968-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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