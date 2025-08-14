Nike Universa
女子速干高腰骑行短裤
10% 折让
无惧挥汗，自信热练。Nike Universa 女子速干高腰骑行短裤经焕新升级，搭载汗迹隐匿技术。采用顺滑面料，富有弹性，可轻松驾驭深蹲动作，有助塑形提臀。此外，革新腰部设计有效减少卷边，助你自信满满，全力以赴。
- 显示颜色： 黑/煤黑/暗烟灰
- 款式： HQ6824-010
隐匿汗迹
Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。
触感顺滑
正面接缝经匠心排布，舒适亲肤。 背面隐藏式口袋与侧边口袋，可轻松收纳大部分手机，打造利落造型。
产品细节
- 面料/里料拼接：77% 聚酯纤维/23% 氨纶
- 背面饰有耐克勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
