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Nike Universa
女子速干高腰骑行短裤
¥449
无惧挥汗，自信热练。Nike Universa 女子速干高腰骑行短裤经焕新升级，搭载汗迹隐匿技术。顺滑针织面料，富有弹性，可轻松驾驭深蹲动作，有助塑形提臀。此外，革新腰部设计有效减少卷边，助你自信满满，全力以赴。
- 显示颜色： 浅深红/大学红/大学红
- 款式： HQ6833-696
Nike Universa
¥449
无惧挥汗，自信热练。Nike Universa 女子速干高腰骑行短裤经焕新升级，搭载汗迹隐匿技术。顺滑针织面料，富有弹性，可轻松驾驭深蹲动作，有助塑形提臀。此外，革新腰部设计有效减少卷边，助你自信满满，全力以赴。
隐匿汗迹技术
Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽。结合 Nike Dri-FIT 导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。
触感顺滑
平整接缝设计，打造利落造型。背面隐藏式口袋与侧边口袋，轻松储物。
产品细节
- 面料/里料拼接：77% 聚酯纤维/23% 氨纶
- 包边裤脚
- 光泽硅胶耐克勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 浅深红/大学红/大学红
- 款式： HQ6833-696
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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