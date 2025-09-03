Nike Universa Women's Artist Collection
耐克与 SUSAN FANG 合作系列李宛妲Vanda同款女子速干中强度包覆高腰骑行短裤
¥549
SUSAN FANG 与 Nike 强强联手，匠心采用汗迹隐匿技术，焕新演绎 Nike Universa Women's Artist Collection 耐克与 SUSAN FANG 合作系列李宛妲Vanda同款女子速干中强度包覆高腰骑行短裤。顺滑弹性面料饰有活力涡纹图案，可随行而动，令你轻松驾驭深蹲动作。
- 显示颜色： 紫蓝
- 款式： HV2372-423
关于艺术家
Nike 将委托作品转化为可穿戴艺术品，致敬全球女性独立艺术家。SUSAN FANG 在上海和伦敦创立了自己的品牌，她的设计空灵飘逸，将自然之美与创新面料和流畅轮廓融为一体。
汗迹隐匿技术
Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽。
干爽感受
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 腰部背面设有隐藏式口袋
- 面料/里料拼接：77% 聚酯纤维/23% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
