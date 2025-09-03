SUSAN FANG 与 Nike 强强联手，匠心采用汗迹隐匿技术，焕新演绎 Nike Universa Women's Artist Collection 耐克与 SUSAN FANG 合作系列李宛妲Vanda同款女子速干中强度包覆高腰骑行短裤。顺滑弹性面料饰有活力涡纹图案，可随行而动，令你轻松驾驭深蹲动作。

Nike 将委托作品转化为可穿戴艺术品，致敬全球女性独立艺术家。SUSAN FANG 在上海和伦敦创立了自己的品牌，她的设计空灵飘逸，将自然之美与创新面料和流畅轮廓融为一体。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

