 
Nike Universa Women's Artist Collection 耐克与 SUSAN FANG 合作系列李宛妲Vanda同款女子速干中强度包覆高腰骑行短裤 - 紫蓝

Nike Universa Women's Artist Collection

耐克与 SUSAN FANG 合作系列李宛妲Vanda同款女子速干中强度包覆高腰骑行短裤

¥549
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

SUSAN FANG 与 Nike 强强联手，匠心采用汗迹隐匿技术，焕新演绎 Nike Universa Women's Artist Collection 耐克与 SUSAN FANG 合作系列李宛妲Vanda同款女子速干中强度包覆高腰骑行短裤。顺滑弹性面料饰有活力涡纹图案，可随行而动，令你轻松驾驭深蹲动作。


  • 显示颜色： 紫蓝
  • 款式： HV2372-423

Nike Universa Women's Artist Collection

关于艺术家

Nike 将委托作品转化为可穿戴艺术品，致敬全球女性独立艺术家。SUSAN FANG 在上海和伦敦创立了自己的品牌，她的设计空灵飘逸，将自然之美与创新面料和流畅轮廓融为一体。

汗迹隐匿技术

Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽。

干爽感受

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

产品细节

  • 腰部背面设有隐藏式口袋
  • 面料/里料拼接：77% 聚酯纤维/23% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。