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Nike Universa Dri-FIT 女子速干短袖上衣 - 图腾黑紫/图腾黑紫/鲜亮勃艮第酒红

Nike Universa

Dri-FIT 女子速干短袖上衣

11% 折让
图腾黑紫/图腾黑紫/鲜亮勃艮第酒红
黑/煤黑/暗烟灰

无惧挥汗，自信热练。Nike Universa Dri-FIT 女子速干短袖上衣设计利落且富有弹性，并搭载汗迹隐匿技术，助你自信满满，全力以赴。


  • 显示颜色： 图腾黑紫/图腾黑紫/鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： IO1272-502

Nike Universa

11% 折让

无惧挥汗，自信热练。Nike Universa Dri-FIT 女子速干短袖上衣设计利落且富有弹性，并搭载汗迹隐匿技术，助你自信满满，全力以赴。

其他细节

  • Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽
  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 针织面料触感顺滑，外观利落

产品细节

  • 光泽硅胶耐克勾标志
  • 78% 聚酯纤维/22% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 图腾黑紫/图腾黑紫/鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： IO1272-502

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