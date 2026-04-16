 
第 1 张图片，共 7 张图片
Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干百搭工装长裤 - 浅军绿/黑/浅军绿

Nike Unlimited

Dri-FIT 男子速干百搭工装长裤

¥599

Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干百搭工装长裤专为跑步、训练和瑜伽设计，彰显活力休闲风范。四向弹性梭织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在运动时畅享舒适感受。大口袋设计，在训练时令基本物品触手可及。


  • 显示颜色： 浅军绿/黑/浅军绿
  • 款式： HJ3155-320

Nike Unlimited

¥599

Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干百搭工装长裤专为跑步、训练和瑜伽设计，彰显活力休闲风范。四向弹性梭织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在运动时畅享舒适感受。大口袋设计，在训练时令基本物品触手可及。

其他细节

  • 标准版型，休闲舒适
  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 侧边和后身拉链口袋以及裤腿两侧魔术贴大口袋提供充裕储物空间
  • 弹性腰部搭配抽绳，稳固贴合不紧勒
  • 梭织面料可自如伸展，令你畅动自如

产品细节

  • 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅军绿/黑/浅军绿
  • 款式： HJ3155-320

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。