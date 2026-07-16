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Nike Unlimited
Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）
37% 折让
Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）专为跑步、训练和瑜伽设计，兼具优质面料与匠心细节，助你畅动自如。弹性面料缔造无拘运动体验，满足不同训练需求。后身配有隐藏式拉链口袋，无论在健身房热练还是挥汗畅跑，皆可便捷存取随身物品。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： DV9341-010
Nike Unlimited
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Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）专为跑步、训练和瑜伽设计，兼具优质面料与匠心细节，助你畅动自如。弹性面料缔造无拘运动体验，满足不同训练需求。后身配有隐藏式拉链口袋，无论在健身房热练还是挥汗畅跑，皆可便捷存取随身物品。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
舒适畅行
弹性梭织面料结合侧边裤脚开衩设计，助你在运动时发挥上佳表现。腰部设计有助稳固裤身，而不会产生紧勒感。
安全收纳
侧边口袋，便于随手存取钥匙或卡片等物品。背面右侧隐藏式拉链口袋提供充裕储物空间。
其他细节
- 专为跑步、瑜伽和训练设计
- 无衬里设计
- 四向弹性梭织面料
- 侧边口袋搭配隐藏式后身拉链口袋，提供充裕的收纳空间
- 弹性腰部搭配可调式双向抽绳
产品细节
- 内置小挂环
- 假门襟
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： DV9341-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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