Nike Unlimited
Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）
27% 折让
Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）专为跑步、训练和瑜伽打造，舒适百搭，助你畅快开练。 该版本经革新升级，采用轻盈弹性面料，可导湿速干。 3 口袋设计，为随身物品提供充裕存储空间。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HV0442-010
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
舒适畅行
弹性面料，可随身体动作自如伸展。 弹性腰部设计有助稳固裤身，而不会产生紧勒感。
安心收纳
侧边口袋，便于随手存取钥匙或卡片等物品。 背面拉链口袋提供充裕储物空间，可供存放大部分型号的手机。
其他细节
- 专为跑步、瑜伽和训练设计
- 无衬里设计
- 弹性面料
- 侧边口袋搭配后身隐藏式拉链口袋，提供充裕的收纳空间
- 弹性腰部搭配抽绳
产品细节
- 面料：83% 聚酯纤维/12% 氨纶/5% 大麻纤维。 口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
