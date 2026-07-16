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Nike Uplift SC
大童运动鞋
15% 折让
简约利落，轻松搭配。Nike Uplift SC 大童运动鞋采用透气织物结合柔软泡棉中底，助你在忙碌生活中畅享舒适感受。
- 显示颜色： 黑/柔黄/柔黄/黑
- 款式： IX5010-007
Nike Uplift SC
15% 折让
简约利落，轻松搭配。Nike Uplift SC 大童运动鞋采用透气织物结合柔软泡棉中底，助你在忙碌生活中畅享舒适感受。
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气
- 厚实泡棉中底，柔软舒适
- 外底橡胶贴片搭配前足凹槽设计，柔韧灵活，铸就非凡抓地力
产品细节
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
- 显示颜色： 黑/柔黄/柔黄/黑
- 款式： IX5010-007
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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