Nike Uplift SC
大童运动鞋
17% 折让
简约利落，轻松搭配。Nike Uplift SC 大童运动鞋采用透气织物结合柔软泡绵中底，助你畅享舒适感受。
- 显示颜色： 幻影灰白/砂岩灰粉/砂岩灰粉
- 款式： IF1749-009
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气
- 厚实泡绵中底，柔软舒适
- 外底橡胶贴片搭配前足凹槽设计，柔韧灵活，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 刺绣细节
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
32: 鞋内长 20.6
33: 鞋内长 21.4
33.5: 鞋内长 21.6
34: 鞋内长 22.2
35: 鞋内长 22.4
35.5: 鞋内长 23
36: 鞋内长 23.4
36.5: 鞋内长 23.8
37.5: 鞋内长 24
38: 鞋内长 24.8
38.5: 鞋内长 25
39: 鞋内长 25.6
40: 鞋内长 26
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
