 
Nike Utility Elite 户外双肩包 - 黑/黑/白色

Nike Utility Elite

户外双肩包

29% 折让

想要将脏鞋子与其他物品分开收纳？Nike Utility Elite 双肩包可满足你的需求。主袋内设可调节隔挡，可将运动鞋与其他装备有效隔离，背面另有一个拉链隔层，便于安全存储笔记本电脑。右侧保温袋，结合背面加垫和行李箱套带设计，打造通勤或旅行携背的理想之选。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： FN4173-010

其他细节

  • 背面拉链隔层，可容纳大多数笔记本电脑
  • 密实梭织织物，经久耐用
  • 正面下方透气孔设计
  • 背面顶部设有拉链小口袋，方便存放小物件
  • 可调节肩带设计，适应不同体型

产品细节

  • 尺寸：48 x 33 x 16 厘米
  • 容积：约 31 升
  • 重量：约 1190 克
  • 提手设计
  • 科技风拉链口袋
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
