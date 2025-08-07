Nike Utility Elite
户外双肩包
29% 折让
想要将脏鞋子与其他物品分开收纳？Nike Utility Elite 双肩包可满足你的需求。主袋内设可调节隔挡，可将运动鞋与其他装备有效隔离，背面另有一个拉链隔层，便于安全存储笔记本电脑。右侧保温袋，结合背面加垫和行李箱套带设计，打造通勤或旅行携背的理想之选。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： FN4173-010
Nike Utility Elite
29% 折让
想要将脏鞋子与其他物品分开收纳？Nike Utility Elite 双肩包可满足你的需求。主袋内设可调节隔挡，可将运动鞋与其他装备有效隔离，背面另有一个拉链隔层，便于安全存储笔记本电脑。右侧保温袋，结合背面加垫和行李箱套带设计，打造通勤或旅行携背的理想之选。
其他细节
- 背面拉链隔层，可容纳大多数笔记本电脑
- 密实梭织织物，经久耐用
- 正面下方透气孔设计
- 背面顶部设有拉链小口袋，方便存放小物件
- 可调节肩带设计，适应不同体型
产品细节
- 尺寸：48 x 33 x 16 厘米
- 容积：约 31 升
- 重量：约 1190 克
- 提手设计
- 科技风拉链口袋
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： FN4173-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。