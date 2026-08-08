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Nike Utility Power 印花训练行李包 - 军裤卡其/军裤卡其/冲击绿

Nike Utility Power

印花训练行李包

¥399

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Nike Utility Power 印花训练行李包可安全收纳装备，助你随时准备出行。耐用设计结合多个口袋，帮助有序收纳物品；肩带内置 Max Air 缓震配置，舒适便携。


  • 显示颜色： 军裤卡其/军裤卡其/冲击绿
  • 款式： DB1147-325

Nike Utility Power

¥399

充裕空间，安全收纳

Nike Utility Power 印花训练行李包可安全收纳装备，助你随时准备出行。耐用设计结合多个口袋，帮助有序收纳物品；肩带内置 Max Air 缓震配置，舒适便携。

其他细节

  • 耐用织物，为随行物品提供有效防护
  • 拉链主袋搭配内置网眼布口袋，打造安全收纳空间
  • 可拆卸肩带搭配 Max Air 缓震配置，缔造舒适携背体验
  • 外部拉链口袋，有序收纳小物件，方便随时存取

产品细节

  • 48 x 22 x 24 厘米
  • 顶部提手
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 军裤卡其/军裤卡其/冲击绿
  • 款式： DB1147-325

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