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Nike Utility Power
印花训练行李包
¥399
售罄：
此配色当前无货
Nike Utility Power 印花训练行李包可安全收纳装备，助你随时准备出行。耐用设计结合多个口袋，帮助有序收纳物品；肩带内置 Max Air 缓震配置，舒适便携。
- 显示颜色： 军裤卡其/军裤卡其/冲击绿
- 款式： DB1147-325
Nike Utility Power
¥399
充裕空间，安全收纳
Nike Utility Power 印花训练行李包可安全收纳装备，助你随时准备出行。耐用设计结合多个口袋，帮助有序收纳物品；肩带内置 Max Air 缓震配置，舒适便携。
其他细节
- 耐用织物，为随行物品提供有效防护
- 拉链主袋搭配内置网眼布口袋，打造安全收纳空间
- 可拆卸肩带搭配 Max Air 缓震配置，缔造舒适携背体验
- 外部拉链口袋，有序收纳小物件，方便随时存取
产品细节
- 48 x 22 x 24 厘米
- 顶部提手
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 军裤卡其/军裤卡其/冲击绿
- 款式： DB1147-325
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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