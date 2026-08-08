Nike Utility Speed 印花训练双肩包为你的装备提供紧凑、安全且有序的收纳空间，助你轻松往返训练场地。 该款双肩包具备平整空间，便于有序收纳物品；肩带搭载 Max Air 缓震配置，在长途跋涉中缔造舒适感受。

耐用帆布结构，为你的随行物品提供周全防护。 耐用外置固定带可搭配钩环，用于附挂更多物品。

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