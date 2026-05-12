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Nike Utility Speed
双肩包
11% 折让
Nike Utility Speed 双肩包可供收纳健身所需， 宽敞主袋内侧配有网眼布口袋和笔记本电脑保护套，足以存放一双鞋和更换衣物， 让你从工作模式轻松切换到训练模式。
- 显示颜色： 大学灰/大学灰/浅军绿
- 款式： FN4106-009
Nike Utility Speed
11% 折让
Nike Utility Speed 双肩包可供收纳健身所需， 宽敞主袋内侧配有网眼布口袋和笔记本电脑保护套，足以存放一双鞋和更换衣物， 让你从工作模式轻松切换到训练模式。
其他细节
- 背面科技感拉链隔层可容纳大多数笔记本电脑
- 加垫背面和软垫肩带，缔造舒适贴合感
- 密实梭织织物，经久耐用
产品细节
- 尺寸：48 x 29 x 15 厘米
- 容积：约 27 升
- 重量：约 867 克
- 提手设计
- 胸前固定带
- 背面设有行李箱套带
- 正面下方透气孔设计
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 大学灰/大学灰/浅军绿
- 款式： FN4106-009
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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