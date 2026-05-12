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Nike Utility Speed 双肩包 - 大学灰/大学灰/浅军绿

Nike Utility Speed

双肩包

11% 折让

Nike Utility Speed 双肩包可供收纳健身所需， 宽敞主袋内侧配有网眼布口袋和笔记本电脑保护套，足以存放一双鞋和更换衣物， 让你从工作模式轻松切换到训练模式。


  • 显示颜色： 大学灰/大学灰/浅军绿
  • 款式： FN4106-009

Nike Utility Speed

11% 折让

Nike Utility Speed 双肩包可供收纳健身所需， 宽敞主袋内侧配有网眼布口袋和笔记本电脑保护套，足以存放一双鞋和更换衣物， 让你从工作模式轻松切换到训练模式。

其他细节

  • 背面科技感拉链隔层可容纳大多数笔记本电脑
  • 加垫背面和软垫肩带，缔造舒适贴合感
  • 密实梭织织物，经久耐用

产品细节

  • 尺寸：48 x 29 x 15 厘米
  • 容积：约 27 升
  • 重量：约 867 克
  • 提手设计
  • 胸前固定带
  • 背面设有行李箱套带
  • 正面下方透气孔设计
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 大学灰/大学灰/浅军绿
  • 款式： FN4106-009

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