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Nike V2K Run
男子复古跑鞋风运动鞋
15% 折让
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此配色当前无货
先锋设计，重绎经典。Nike V2K Run 男子运动鞋匠心融蕴复古格调与前卫风范。将 Vomero 多种人气元素焕新融入经典外观，混搭匠心元素、别致塑料细节以及洋溢复古美感的中底，营造丰富层次感；厚实后跟设计令你畅享舒适感受，为整体造型加分。
- 显示颜色： 绿古色/矿物杉木绿/狼灰/绿古色
- 款式： HJ4497-300
Nike V2K Run
15% 折让
先锋设计，重绎经典。Nike V2K Run 男子运动鞋匠心融蕴复古格调与前卫风范。将 Vomero 多种人气元素焕新融入经典外观，混搭匠心元素、别致塑料细节以及洋溢复古美感的中底，营造丰富层次感；厚实后跟设计令你畅享舒适感受，为整体造型加分。
其他细节
- 网眼设计，轻盈透气
- 双密度泡绵中底，塑就舒适迈步体验
- 半透明塑料装饰，借鉴自经典 Nike Vomero 5
产品细节
- 泡绵中底
- 外底橡胶贴片
- 反光设计元素
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 绿古色/矿物杉木绿/狼灰/绿古色
- 款式： HJ4497-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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