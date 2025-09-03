 
Nike V2K Run Women's Artist Collection 耐克女性艺术家系列李宛妲Vanda同款女子运动鞋 - 紫蓝/多色/山峰白/紫蓝

Nike V2K Run Women's Artist Collection

耐克女性艺术家系列李宛妲Vanda同款女子运动鞋

¥1,199
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

这款优雅惊艳的 Nike V2K Run Women's Artist Collection 耐克女性艺术家系列李宛妲Vanda同款女子运动鞋由 Nike 与 SUSAN FANG 携手打造，其设计灵感源于方妍楠对美的崇尚和对大自然原始魅力的追求。 合成材质与印花织物的结合，融入了方妍楠的原创设计。 出众材料相得益彰，与空灵的立体花卉图案装饰相映成趣，展现了 SUSAN FANG 品牌所推崇的精湛工艺与匠人精神。


  • 显示颜色： 紫蓝/多色/山峰白/紫蓝
  • 款式： IB7426-400

其他细节

  • 双密度泡绵中底，塑就舒适迈步体验
  • 半透明塑料装饰，借鉴自经典 Nike Vomero 5
  • 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力

产品细节

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

