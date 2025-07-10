Nike V2K Run By You
专属定制女子运动鞋
¥1,049
Nike V2K Run By You 专属定制女子运动鞋匠心沿袭 21 世纪初跑步鞋款的经典外观。 厚实中底搭配分层材料，彰显复古风范。 加厚后跟造就时尚款型，复古又舒适。
- 显示颜色： 多色/多色/多色/多色
- 款式： IB1980-900
Nike V2K Run By You
¥1,049
Nike V2K Run By You 专属定制女子运动鞋匠心沿袭 21 世纪初跑步鞋款的经典外观。 厚实中底搭配分层材料，彰显复古风范。 加厚后跟造就时尚款型，复古又舒适。
挑选鞋面
金属元素和合成革细节，打造个性化外观。
玩转缤纷色彩
混搭金属元素、中性色调和学院风配色，展现出众风采。
产品细节
- 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
- 在设计过程中，3D 构建器将你尝试的创意巧思直观呈现在眼前
- 显示颜色： 多色/多色/多色/多色
- 款式： IB1980-900
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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