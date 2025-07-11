 
Nike V2K Run By You 专属定制男子运动鞋 - 多色/多色/多色/多色

Nike V2K Run By You

专属定制男子运动鞋

¥1,049
Nike V2K Run By You 专属定制男子运动鞋 - 多色/多色/多色/多色
设计你的 Nike By You 专属定制产品

Nike V2K Run By You 专属定制男子运动鞋匠心沿袭 21 世纪初跑步鞋款的经典外观。 厚实中底搭配分层材料，彰显复古风范。 加厚后跟造就时尚款型，复古又舒适。


  • 显示颜色： 多色/多色/多色/多色
  • 款式： IB1979-900

Nike V2K Run By You

¥1,049

Nike V2K Run By You 专属定制男子运动鞋匠心沿袭 21 世纪初跑步鞋款的经典外观。 厚实中底搭配分层材料，彰显复古风范。 加厚后跟造就时尚款型，复古又舒适。

挑选鞋面

金属元素和合成革细节，打造个性化外观。

玩转缤纷色彩

混搭金属元素、中性色调和学院风配色，展现出众风采。

产品细节

  • 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待
  • 在设计过程中，3D 构建器将你尝试的创意巧思直观呈现在眼前
  • 显示颜色： 多色/多色/多色/多色
  • 款式： IB1979-900

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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更多信息

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