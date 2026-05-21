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Nike V5 RNR 大童运动鞋 - 珍珠灰/牛仔蓝/孔雀绿/深藏青

Nike V5 RNR

大童运动鞋

17% 折让

Nike V5 RNR 大童运动鞋将千禧年风格与现代舒适感巧妙结合。泡棉中底，厚实又轻盈。鞋面网眼布搭配匠心细节，让造型时尚利落，令双足畅享轻盈透气体验。此外，该鞋款采用牛仔布细节增添一抹色彩与质感的点缀，打造出众外观，百搭实穿。


  • 显示颜色： 珍珠灰/牛仔蓝/孔雀绿/深藏青
  • 款式： IR2106-001

Nike V5 RNR

17% 折让

Nike V5 RNR 大童运动鞋将千禧年风格与现代舒适感巧妙结合。泡棉中底，厚实又轻盈。鞋面网眼布搭配匠心细节，让造型时尚利落，令双足畅享轻盈透气体验。此外，该鞋款采用牛仔布细节增添一抹色彩与质感的点缀，打造出众外观，百搭实穿。

其他细节

  • 合成材质与织物组合鞋面搭配结实覆面，透气耐穿。牛仔布装饰，尽显千禧年风情
  • 柔软鞋口里料结合泡棉中底，缔造非凡舒适的日常穿着体验
  • 橡胶外底搭配灵感源自千禧年的凹槽设计，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 经典鞋带
  • 显示颜色： 珍珠灰/牛仔蓝/孔雀绿/深藏青
  • 款式： IR2106-001

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