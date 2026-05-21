Nike V5 RNR 大童运动鞋将千禧年风格与现代舒适感巧妙结合。泡棉中底，厚实又轻盈。鞋面网眼布搭配匠心细节，让造型时尚利落，令双足畅享轻盈透气体验。此外，该鞋款采用牛仔布细节增添一抹色彩与质感的点缀，打造出众外观，百搭实穿。

Nike V5 RNR 大童运动鞋将千禧年风格与现代舒适感巧妙结合。泡棉中底，厚实又轻盈。鞋面网眼布搭配匠心细节，让造型时尚利落，令双足畅享轻盈透气体验。此外，该鞋款采用牛仔布细节增添一抹色彩与质感的点缀，打造出众外观，百搭实穿。

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