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Nike V5 RNR
婴童运动鞋
11% 折让
Nike V5 RNR 婴童运动鞋结合千禧年风格与舒适脚感，专为小宝贝的双足而设计。匠心鞋头，让脚趾自如活动；鞋面网眼布搭配匠心细节，让造型时尚利落，令双足畅享轻盈透气体验。此外，该鞋款采用牛仔布细节增添一抹色彩与质感的点缀，打造出众外观，百搭实穿。
- 显示颜色： 珍珠灰/牛仔蓝/孔雀绿/深藏青
- 款式： IR2104-001
Nike V5 RNR
11% 折让
Nike V5 RNR 婴童运动鞋结合千禧年风格与舒适脚感，专为小宝贝的双足而设计。匠心鞋头，让脚趾自如活动；鞋面网眼布搭配匠心细节，让造型时尚利落，令双足畅享轻盈透气体验。此外，该鞋款采用牛仔布细节增添一抹色彩与质感的点缀，打造出众外观，百搭实穿。
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面搭配结实覆面，透气耐穿。牛仔布装饰，尽显千禧年风情
- 魔术贴粘扣式固定带结合弹性鞋带，打造宽敞鞋口，令鞋款便于穿脱
- 外底搭配灵感源自千禧年的凹槽设计，铸就非凡抓地力
产品细节
- 低帮鞋口
- 弹性鞋带
- 魔术贴粘扣
- 显示颜色： 珍珠灰/牛仔蓝/孔雀绿/深藏青
- 款式： IR2104-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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