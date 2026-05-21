Nike V5 RNR 幼童运动鞋将千禧年风格与现代舒适感巧妙结合。复古中底，厚实又轻盈。鞋面网眼布搭配匠心细节，让造型时尚利落，令双足畅享轻盈透气体验。此外，该鞋款采用牛仔布细节增添色彩与质感，便于轻松搭配。

Nike V5 RNR 幼童运动鞋将千禧年风格与现代舒适感巧妙结合。复古中底，厚实又轻盈。鞋面网眼布搭配匠心细节，让造型时尚利落，令双足畅享轻盈透气体验。此外，该鞋款采用牛仔布细节增添色彩与质感，便于轻松搭配。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。