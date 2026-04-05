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Nike V5 RNR 幼童运动鞋 - 白色/白金色/白色/金属银

Nike V5 RNR

幼童运动鞋

17% 折让

Nike V5 RNR 幼童运动鞋专为日常运动打造，兼具舒适感受和时尚风范。采用轻盈厚实的泡棉中底，延续千禧年经典设计。新颖配色结合分层鞋面，提升复古跑步鞋的时尚格调；弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。配色 104 为圣诞系列精选配色。


  • 显示颜色： 白色/白金色/白色/金属银
  • 款式： HQ6412-103

Nike V5 RNR

17% 折让

Nike V5 RNR 幼童运动鞋专为日常运动打造，兼具舒适感受和时尚风范。采用轻盈厚实的泡棉中底，延续千禧年经典设计。新颖配色结合分层鞋面，提升复古跑步鞋的时尚格调；弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。配色 104 为圣诞系列精选配色。

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面搭配结实覆面，透气耐穿
  • 柔软鞋口里料结合泡棉中底，缔造非凡舒适的日常穿着体验
  • 橡胶外底搭配灵感源自千禧年的凹槽设计，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 白色/白金色/白色/金属银
  • 款式： HQ6412-103

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