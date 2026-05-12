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Nike V5 RNR
男子运动鞋
25% 折让
Nike V5 RNR 男子运动鞋舒适有型，适合日常穿着。该鞋款延续千禧年经典设计，搭载泡绵中底，厚实而轻盈。巧搭立体耐克勾标志，焕新演绎复古跑鞋。
- 显示颜色： 温和冷月光/浅土褐
- 款式： II6292-201
Nike V5 RNR
25% 折让
Nike V5 RNR 男子运动鞋舒适有型，适合日常穿着。该鞋款延续千禧年经典设计，搭载泡绵中底，厚实而轻盈。巧搭立体耐克勾标志，焕新演绎复古跑鞋。
其他细节
- 织物鞋面结合层次感设计，轻盈透气
- 柔软鞋口里料结合泡绵中底，缔造非凡舒适的日常穿着体验
- 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的非凡抓地力
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 温和冷月光/浅土褐
- 款式： II6292-201
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。