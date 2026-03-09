Nike V5 RNR
男子运动鞋
¥749
Nike V5 RNR 男子运动鞋舒适有型，适合日常穿着。该鞋款延续千禧年经典设计，搭载泡棉中底，厚实而轻盈。
- 显示颜色： 帆白/淡象牙白/铝蓝/浅英国褐
- 款式： IR7541-121
Nike V5 RNR
¥749
Nike V5 RNR 男子运动鞋舒适有型，适合日常穿着。该鞋款延续千禧年经典设计，搭载泡棉中底，厚实而轻盈。
其他细节
- 皮革、织物与合成材质组合鞋面结合层次感设计，轻盈透气
- 柔软鞋口里料结合泡棉中底，缔造非凡舒适的日常穿着体验
- 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的出众抓地力
产品细节
- 显示颜色： 帆白/淡象牙白/铝蓝/浅英国褐
- 款式： IR7541-121
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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