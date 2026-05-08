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Nike V5 RNR 男子运动鞋 - 帆白/淡象牙白/铝蓝/浅英国褐

Nike V5 RNR

男子运动鞋

10% 折让

Nike V5 RNR 男子运动鞋舒适有型，适合日常穿着。该鞋款延续千禧年经典设计，搭载泡棉中底，厚实而轻盈。


  • 显示颜色： 帆白/淡象牙白/铝蓝/浅英国褐
  • 款式： IR7541-121

Nike V5 RNR

10% 折让

Nike V5 RNR 男子运动鞋舒适有型，适合日常穿着。该鞋款延续千禧年经典设计，搭载泡棉中底，厚实而轻盈。

其他细节

  • 皮革、织物与合成材质组合鞋面结合层次感设计，轻盈透气
  • 柔软鞋口里料结合泡棉中底，缔造非凡舒适的日常穿着体验
  • 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的出众抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 帆白/淡象牙白/铝蓝/浅英国褐
  • 款式： IR7541-121

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