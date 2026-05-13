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Nike V5 RNR 马年限定脱缰系列
新年款大童运动鞋
23% 折让
Nike V5 RNR 马年限定脱缰系列新年款大童运动鞋将千禧年风格与现代舒适感巧妙结合。泡绵中底，厚实又轻盈。鞋面网眼布搭配金属色元素细节，让造型时尚利落，令双足畅享轻盈透气体验。
- 显示颜色： 幻影灰白/帆白/暗褐/帆白
- 款式： IQ9794-011
Nike V5 RNR 马年限定脱缰系列
23% 折让
Nike V5 RNR 马年限定脱缰系列新年款大童运动鞋将千禧年风格与现代舒适感巧妙结合。泡绵中底，厚实又轻盈。鞋面网眼布搭配金属色元素细节，让造型时尚利落，令双足畅享轻盈透气体验。
其他细节
- 皮革、织物与合成材质组合鞋面搭配结实覆面，透气耐穿
- 柔软鞋口里料结合泡绵中底，缔造非凡舒适的日常穿着体验
- 橡胶外底搭配灵感源自千禧年的凹槽设计，铸就非凡抓地力
产品细节
- 低帮鞋口
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 经典鞋带
- 显示颜色： 幻影灰白/帆白/暗褐/帆白
- 款式： IQ9794-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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