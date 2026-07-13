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Nike V5 RNR SE Tech
幼童运动鞋
¥469
Nike V5 RNR SE Tech 幼童运动鞋将千禧年风格与现代舒适感巧妙结合。厚实中底，结实又轻盈。Frutiger Aero 美学鞋面重现 21 世纪 00 年代的设计风格，搭配网眼拼接设计，在注入运动风尚的同时令鞋款轻盈透气。
- 显示颜色： 白色/能量绿/黑/足球蓝
- 款式： IQ7407-100
Nike V5 RNR SE Tech
¥469
Nike V5 RNR SE Tech 幼童运动鞋将千禧年风格与现代舒适感巧妙结合。厚实中底，结实又轻盈。Frutiger Aero 美学鞋面重现 21 世纪 00 年代的设计风格，搭配网眼拼接设计，在注入运动风尚的同时令鞋款轻盈透气。
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面搭配结实覆面，透气耐穿
- 柔软鞋口里料结合泡棉中底，缔造非凡舒适的日常穿着体验
- 橡胶外底搭配灵感源自千禧年的凹槽设计，铸就非凡抓地力
产品细节
- 弹性鞋带
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 白色/能量绿/黑/足球蓝
- 款式： IQ7407-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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