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Nike V5 RNR Suede 男子运动鞋 - 椰奶色/浅卡其/杏茶色/椰奶色

Nike V5 RNR Suede

男子运动鞋

¥749

Nike V5 RNR Suede 男子运动鞋忠实沿袭千禧年复古风范，搭载泡棉中底，塑就厚实外观和轻盈脚感。鞋面采用翻毛皮和网眼布材料，营造层次分明的复古跑步风外观。


  • 显示颜色： 椰奶色/浅卡其/杏茶色/椰奶色
  • 款式： IX0702-101

Nike V5 RNR Suede

¥749

Nike V5 RNR Suede 男子运动鞋忠实沿袭千禧年复古风范，搭载泡棉中底，塑就厚实外观和轻盈脚感。鞋面采用翻毛皮和网眼布材料，营造层次分明的复古跑步风外观。

其他细节

  • 柔软鞋口里料结合泡棉中底，缔造非凡舒适的日常穿着体验
  • 橡胶外底搭配灵感源自千禧年的凹槽设计，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备（PPE）
  • 显示颜色： 椰奶色/浅卡其/杏茶色/椰奶色
  • 款式： IX0702-101

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