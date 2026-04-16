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Nike V5 RNR Suede
男子运动鞋
¥749
Nike V5 RNR Suede 男子运动鞋忠实沿袭千禧年复古风范，搭载泡棉中底，塑就厚实外观和轻盈脚感。鞋面采用翻毛皮和网眼布材料，营造层次分明的复古跑步风外观。
- 显示颜色： 椰奶色/浅卡其/杏茶色/椰奶色
- 款式： IX0702-101
Nike V5 RNR Suede
¥749
Nike V5 RNR Suede 男子运动鞋忠实沿袭千禧年复古风范，搭载泡棉中底，塑就厚实外观和轻盈脚感。鞋面采用翻毛皮和网眼布材料，营造层次分明的复古跑步风外观。
其他细节
- 柔软鞋口里料结合泡棉中底，缔造非凡舒适的日常穿着体验
- 橡胶外底搭配灵感源自千禧年的凹槽设计，铸就强劲抓地力
产品细节
- 不适合用作个人防护装备（PPE）
- 显示颜色： 椰奶色/浅卡其/杏茶色/椰奶色
- 款式： IX0702-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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