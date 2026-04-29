Nike Vapor 12

¥1,249

上世纪 90 年代，“Hot Lava”设计曾伴随当时的网坛精英叱咤赛场，以其大胆不羁的风格赚足了回头率。该特别版 Nike Vapor 12 卡洛斯·阿尔卡拉斯同款男子硬地球场网球鞋秉承造就经典的不凡态度强势回归，添加诸如 Air Zoom 缓震配置等适合当代赛场的性能设计，助你强势发起进攻。配色 500 为网球运动员卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 同款。

缓震回弹，出众脚感 后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助你在赛场上畅享出众支撑和回弹体验。 稳稳抓地，快速切入 外底采用耐穿橡胶材料，融入人字形抓地底纹，轻盈出众。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，助你如行云流水般自如攻防。 轻装上阵 该鞋款融入坚固中足塑料片，可在侧向切入时提供出众稳定性和过渡体验。 精简橡胶设计，有助减轻鞋款整体重量，同时兼顾非凡支撑性。 稳定出众 结实鞋框设计结合支撑力出众的中足嵌片，缔造从鞋头到后跟的稳固脚感。 可在滑步、切入和转向时保持稳定，轻松切换动作，助力强势进攻。 轻盈鞋面 采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时为鞋头高磨损区域带来出众耐穿性。

其他细节 中足贴合板带，有助收紧鞋款，打造出色贴合感，助力快速切入

该鞋款在塑料和橡胶之间融入泡棉中底，缔造轻盈脚感