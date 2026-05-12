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Nike Vapor 12 郑钦文同款女子硬地球场网球鞋 - 黑/浅柠檬黄/调色绸缎蓝/白色

Nike Vapor 12

郑钦文同款女子硬地球场网球鞋

10% 折让

Nike Vapor 12 郑钦文同款女子硬地球场网球鞋助你引爆疾速，奋力回击每一球。该鞋款采用耐穿鞋面和抓地底纹设计，塑就出色轻盈度和回弹性能。结合 Air Zoom 缓震配置，助你强势发起进攻。别致设计令你仿佛置身风景如画的澳大利亚海岸线，尽情欣赏交织着酸甜色调的海浪。


  • 显示颜色： 黑/浅柠檬黄/调色绸缎蓝/白色
  • 款式： IB6554-001

Nike Vapor 12

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Nike Vapor 12 郑钦文同款女子硬地球场网球鞋助你引爆疾速，奋力回击每一球。该鞋款采用耐穿鞋面和抓地底纹设计，塑就出色轻盈度和回弹性能。结合 Air Zoom 缓震配置，助你强势发起进攻。别致设计令你仿佛置身风景如画的澳大利亚海岸线，尽情欣赏交织着酸甜色调的海浪。

缓震回弹，出众脚感

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助你在赛场上畅享出众支撑和回弹体验。

稳稳抓地，快速切入

外底采用耐穿橡胶材料，融入人字形抓地底纹，轻盈出众。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，助你如行云流水般自如攻防。

轻装上阵

该鞋款融入坚固中足塑料片，可在侧向切入时提供出众稳定性和过渡体验。精简橡胶设计，有助减轻鞋款整体重量，同时兼顾非凡支撑性。

稳定出众

结实鞋框设计结合支撑力出众的中足嵌片，缔造从鞋头到后跟的稳固脚感。可在滑步、切入和转向时保持稳定，轻松切换动作，助力强势进攻。

轻盈鞋面

采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时为鞋头高磨损区域带来出众耐穿性。

其他细节

  • 中足贴合板带，有助收紧鞋带，打造出众贴合感，助力快速切入
  • 该鞋款在塑料和橡胶之间融入泡绵中底，缔造轻盈脚感

产品细节

  • 专为硬地球场地面打造
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 黑/浅柠檬黄/调色绸缎蓝/白色
  • 款式： IB6554-001

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