Nike Vapor 12 "Aryna Sabalenka"

¥1,299

阿丽娜·萨巴伦卡以其强劲而不失优雅的球风而闻名。因此，我们从经典芭蕾元素中汲取灵感，助她从容亮相法国网球盛会。Nike Vapor 12 "Aryna Sabalenka" 女子硬地球场网球鞋采用耐穿鞋面和轻薄橡胶外底，塑就出色表现。采用匠心图案设计，结合鞋款外侧珠片状耐克勾标志，共同彰显你在赛场上的光芒。

缓震回弹，出众脚感

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助你在赛场上畅享出众支撑和回弹体验。

稳稳抓地，快速切入

外底采用耐穿橡胶材料，融入人字形抓地底纹，轻盈出众。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，助你如行云流水般自如攻防。

轻装上阵

该鞋款融入坚固中足塑料片，可在侧向切入时提供出众稳定性和过渡体验。精简橡胶设计，有助减轻鞋款整体重量，同时兼顾非凡支撑性。

稳定出众

结实鞋框设计结合支撑力出众的中足嵌片，缔造从鞋头到后跟的稳固脚感。可在滑步、切入和转向时保持稳定，轻松切换动作，助力强势进攻。

轻盈鞋面

采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时为鞋头高磨损区域带来出众耐穿性。