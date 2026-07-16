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Nike Vapor 12 "Aryna Sabalenka"
阿丽娜·萨巴伦卡同款女子硬地球场网球鞋
20% 折让
阿丽娜·萨巴伦卡以其强劲而不失优雅的球风而闻名。因此，我们从经典芭蕾元素中汲取灵感，助她从容亮相法国网球盛会。Nike Vapor 12 "Aryna Sabalenka" 阿丽娜·萨巴伦卡同款女子硬地球场网球鞋采用耐穿鞋面和轻薄橡胶外底，塑就出色表现。采用匠心图案设计，结合鞋款外侧珠片状耐克勾标志，共同彰显你在赛场上的光芒。配色 600 为网球运动员阿丽娜·萨巴伦卡同款 (Aryna Sabalenka) 同款。
- 显示颜色： 浅深红/黑/白色/泡沫粉
- 款式： IX8043-600
Nike Vapor 12 "Aryna Sabalenka"
20% 折让
阿丽娜·萨巴伦卡以其强劲而不失优雅的球风而闻名。因此，我们从经典芭蕾元素中汲取灵感，助她从容亮相法国网球盛会。Nike Vapor 12 "Aryna Sabalenka" 阿丽娜·萨巴伦卡同款女子硬地球场网球鞋采用耐穿鞋面和轻薄橡胶外底，塑就出色表现。采用匠心图案设计，结合鞋款外侧珠片状耐克勾标志，共同彰显你在赛场上的光芒。配色 600 为网球运动员阿丽娜·萨巴伦卡同款 (Aryna Sabalenka) 同款。
缓震回弹，出众脚感
后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助你在赛场上畅享出众支撑和回弹体验。
稳稳抓地，快速切入
外底采用耐穿橡胶材料，融入人字形抓地底纹，轻盈出众。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，助你如行云流水般自如攻防。
轻装上阵
该鞋款融入坚固中足塑料片，可在侧向切入时提供出众稳定性和过渡体验。精简橡胶设计，有助减轻鞋款整体重量，同时兼顾非凡支撑性。
稳定出众
结实鞋框设计结合支撑力出众的中足嵌片，缔造从鞋头到后跟的稳固脚感。可在滑步、切入和转向时保持稳定，轻松切换动作，助力强势进攻。
轻盈鞋面
采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时为鞋头高磨损区域带来出众耐穿性。
其他细节
- 中足贴合板带，有助收紧鞋款，打造出色贴合感，助力快速切入
- 该鞋款在塑料和橡胶之间融入泡棉中底，缔造轻盈脚感
产品细节
- 专为硬地球场地面打造
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 浅深红/黑/白色/泡沫粉
- 款式： IX8043-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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